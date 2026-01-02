Почему бананы полезны для здоровья: диетологи назвали основные преимущества этого фрукта

Бананы полезны как и для здоровья кишечника, так и для сердца.

Бананы содержат много нужных питательных веществ, включая клетчатку, витамины и минералы, поэтому неудивительно, что диетологи называют их одними из лучших фруктов для употребления. Поэтому эксперты по питанию рассказали для martha stewart о пользе бананов и о том, почему следует есть больше этот популярный фрукт.

Польза бананов для кишечника

"Бананы содержат два основных типа клетчатки: растворимую и нерастворимую", - отметила диетолог Стефани Шифф.

По ее словам, оба вида имеют свои преимущества, однако растворимая клетчатка "питает кишечные бактерии, помогая поддерживать здоровый и сбалансированный микробиом кишечника".

В то же время нерастворимая клетчатка увеличивает объем кала и поддерживает регулярность, заверила Шифф.

Однако недозрелые зеленые бананы тоже имеют преимущества для кишечника, ведь содержат устойчивый крахмал, который действует как нерастворимая клетчатка. Диетолог объяснила, что такой крахмал является пребиотиком, что означает, что "он проходит в толстый кишечник, где ферментируется полезными бактериями".

Регулируют уровень сахара в крови

Бананы могут поддерживать здоровый уровень сахара в крови, как источник клетчатки.

"Клетчатка замедляет переваривание углеводов, уменьшая скорость всасывания глюкозы в кровь", - объясняет руководитель отдела питания в UTHealth Houston Долорес Вудс.

Такой процесс предотвращает скачки сахара в крови, которые могут привести к диабету 2 типа, если они часто случаются.

Повышают чувство сытости

В следующий раз, когда вы захотите сытно перекусить, возьмите фрукты с высоким содержанием клетчатки, к примеру, бананы.

"Клетчатка - это ключ к длительному ощущению сытости", - добавила Шифф.

Это объясняется тем, что клетчатка замедляет прохождение пищи из желудка в тонкую кишку.

Обеспечивают электролитами

Бананы являются естественным источником электролитов, к которым относятся калий и магий, способствующие поддержанию водного баланса, говорит Вудс. Кроме того, калий важен для мышечных сокращений, нервной проводимости и сердечного ритма, тогда как магний поддерживает работу мышц и нервов.

Способствуют здоровью сердца

Бананы известны своим содержанием калия, который помогает противодействовать влиянию натрия, поддерживая здоровое артериальное давление, уверяет эксперт.

"Это очень важно, поскольку высокое артериальное давление может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта", - добавляют в материале.

Обеспечивают энергией до и после тренировки

Перед тренировкой углеводы, которые есть в банане, могут обеспечить вас быстрой энергией, уверяет Шифф.

"Выбирайте спелые желтые бананы. Они содержат меньше клетчатки, чем зеленые, и легче перевариваются, а углеводы усваиваются быстрее. Кроме того, калий и магний в бананах помогают нервной и мышечной функции во время тренировки и восстановления после неё. Калий также помогает регулировать уровень жидкости в организме, особенно после потоотделения", - добавляет диетолог.

