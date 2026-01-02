Есть три рабочих сценария: эксперт рассказал, чего ждать по ситуации со светом

Игнатьев утверждает, что средневзвешенный сценарий - враг продолжает обстреливать энергетические объекты.

С графиками отключения света украинцы будут жить еще точно до конца зимы. Об этом рассказал энергетический эксперт "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев в эфире Украинского радио.

"Здесь есть три рабочих сценария, которые в экспертной среде поддерживаются, и даже на уровне правительства их также поддерживают. Первый сценарий самый мягкий, хороший. Представим, что-то произошло нереальное и наши объекты, прежде всего передачи электроэнергии, перестали обстреливать. Мы можем достаточно быстро восстановить те объекты передачи электроэнергии, в которые враг последние разы попадал. Относительно быстро - это до месяца. Но можем и по аварийным схемам питаться", - сказал он.

По его словам, дальнейшие ремонтные работы население на себе не почувствует.

"Мы, в принципе, можем генерировать электроэнергию в том режиме, сколько мы ее потребляем. Разницу мы покрываем за счет импорта, а на сегодня мы можем импортировать 2,3 ГВт-ч. Это большой объем энергии. Если у европейцев она есть свободная, то мы ее покупаем, правда, достаточно дорого, но мы покрываем дефициты. И тогда это будут такие "мягкие" графики, когда свет будут выключать на 2-3 часа утром и на 2-3 часа вечером. К таким графикам мы уже привыкли и даже не обращаем на них внимание", - пояснил эксперт.

Игнатьев утверждает, что средневзвешенный сценарий - враг продолжает обстреливать.

"Не сильно, наши ребята из противовоздушной обороны отбивают все это железо, какая-то часть долетает, по аварийным схемам происходит переключение, но, в принципе, будем жить в таких графиках, как жили в последние предновогодние месяцы до массированного обстрела. Это 4-5 часов без электроснабжения, 3-4 часа мы с электроснабжением и так чередуем. И этот средневзвешенный сценарий является наиболее вероятным", - сказал аналитик.

По его мнению, есть и пессимистический сценарий - Россия продолжает наносить удары:

"И мы видим, что он делает интервалы буквально в 5 дней и снова регенерирует свою военную машину для нового мощного обстрела. Он попадает в первую очередь в объекты передачи электроэнергии, потому что генерацию он и так существенно повредил. И тогда некоторые города будут переходить в режим энергетических островов, в частности, Киев. Мы будем удовлетворяться на 20% от потребности в электрической энергии. Соответственно, тогда у каждого абонента за сутки будет только 20% электроснабжения. Это 3-4 часа днем, или до 6-ти, если не будет сильных морозов. Это будет происходить, например, на два включения в сутки и в таком режиме, к сожалению, будем находиться долгое время".

Ранее соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также заявил, что до конца зимы ситуация со светом в Украине не улучшится.

Он отметил, что стабилизация ситуации в энергетике возможна, когда уменьшится потребление электроэнергии на обогрев, потому что значительная часть украинцев использует электричество именно для отопления - это создает дополнительную нагрузку на систему зимой.

