Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, - Зеленский

Денису Шмыгалю предложили возглавить другое направление на государственной работе.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил нынешнему руководителю Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины. Об этом он сказал в вечернем обращении.

"Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Михаил глубоко занимается вопросами "Линии дронов", работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов. Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины нужно реализовать в сфере обороны такие изменения, которые помогут... Федоров сможет все это реализовать и добавить технологичности. Денису Шмыгалю я предложил возглавить другое направление в государственной работе - и не менее важное для нашей устойчивости", - заявил президент.

По его словам, вскоре будут еще кадровые решения в институтах, а также в ближайшее время объявят нового главу Службы внешней разведки.

"Сегодня начата существенная внутренняя перезагрузка - изменения направлены на то, чтобы Украина была более устойчивой... В прошлом году государственные институты показали как хорошие результаты, которые необходимо усилить, так и проблемы, которые их нельзя переносить в новый год", - добавил он.

Стоит отметить, что это самый молодой министр в украинском правительстве - ему 34 года.

Кадровые изменения в Украине

Сегодня президент Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента, а Олега Иващенко - главой ГУР.

Министр внутренних дел Клименко в ближайшее время подаст кандидатуры на смену главе Государственной пограничной службы, сообщил президент Зеленский. Нынешний руководитель ГНСУ Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД.

