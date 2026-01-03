Спустя столетие археологи воссоединили давно утраченные половины статуи, погребенной в пустыне Нила

Нижняя половина статуи была обнаружена в 1930 году немецким археологом Гюнтером Родером недалеко от Эль-Ашмунейна.

В поразительном открытии, преодолевающем почти столетнюю археологическую загадку, группа египетских и американских исследователей обнаружила в Гермополисе давно утраченную верхнюю половину 7-метровой статуи фараона Рамзеса II. Об этом пишет Indian Defence Review.

Таким образом, они решили загадку, остававшуюся неразгаданной с 1930 года. Это открытие, о котором сообщается в официальном пресс-релизе Университета Колорадо в Боулдере, объединяет два монументальных фрагмента одной из самых знаковых фигур древнего Египта и открывает новые перспективы в изучении монументального искусства и проблем сохранения памятников периода Нового царства.

Интересно, что оригинальная нижняя половина статуи была обнаружена в 1930 году немецким археологом Гюнтером Родером недалеко от Эль-Ашмунейна, на берегу Нила, в том месте, где когда-то находился древний город Хемну, переименованный в Гермополис Магна в римский период. Почти столетие колоссальная фигура Рамзеса II, известного своими военными походами и монументальными строительными проектами, оставалась незавершенной. В марте 2024 года международная группа археологов, работавшая в сложных гидрологических условиях, обнаружила давно отсутствующую верхнюю часть памятника.

Видео дня

"Это был огромный момент", - пояснила Ивона Трнка-Амрхайн, доцент кафедры классической филологии Университета Колорадо. Место обнаружения находится опасно близко к Нилу, где высокий уровень грунтовых вод, особенно после строительства Асуанской плотины, угрожал сохранности археологических материалов. Она сказала:

"Одна из проблем Гермополиса заключается в его близости к Нилу. После [строительства] Асуанской плотины уровень грунтовых вод стал огромной проблемой. Не было никакой гарантии, что камень будет в порядке. Иногда обнаруживают песчаник, который по сути представляет собой просто песок или разрушенный известняк. Это мог быть просто кусок камня".

Важно, что еесмотря на эти риски, команда обнаружила верхнюю часть статуи в удивительно хорошем состоянии, сохранив следы оригинальных сине-желтых пигментов, что дало редкие подсказки о первоначальном расписном виде статуи. Верхняя часть изображает Рамзеса II в царских регалиях, включая головной убор, увенчанный уреем, священным символом божественной власти - коброй.

Случайное открытие, готовившееся годами

Хотя давно предполагалось, что в этом месте могут находиться и другие остатки статуи, находка все же стала неожиданностью для археологической команды.

"Мы знали, что она может быть там, но мы специально ее не искали. Было вполне возможно, что остальная часть статуи может находиться там, но это стало полной неожиданностью", - призналась Трнка-Амрхайн.

Отмечается, что раскопки, начавшиеся в марте 2024 года, стали частью более масштабного исследования Гермополиса, исторически известного своим богатством руин эпохи Птолемеев, Рима и Древнего царства. Раскопки, проводившиеся в сотрудничестве с Министерством туризма и древностей Египта, были направлены на документирование городской планировки и ритуальной архитектуры региона.

Когда верхняя половина статуи была впервые обнаружена, лежащая лицевой стороной вниз в илистом грунте, было далеко не ясно, можно ли извлечь её целиком. Замечательная сохранность пигментов предполагает, что она могла быть защищена от наихудшего воздействия воды и эрозии, возможно, слоями обломков, которые скрывали её на протяжении веков.

Открытие было официально задокументировано и объявлено в апреле 2024 года Колледжем искусств и наук Университета Колорадо в Боулдере, который руководил раскопками.

Путь к воссоединению Рамзеса II

Интересно, что уже ведутся работы по воссоединению двух фрагментов, разделённых почти столетием молчания, на месте раскопок в Эль-Ашмунейне. Египетский соруководитель проекта Басем Гехад представил официальное предложение по реконструкции 7-метровой статуи, которая станет одной из самых высоких сохранившихся статуй Рамсеса II, обнаруженных на месте. Трнка-Амрхайн выразила уверенность в том, что предложение будет одобрено и обе половины статуи вскоре снова будут стоять вместе.

Отмечается, что воссоединение статуи станет мощным визуальным ориентиром для будущих исследований, популяризации истории и развития культурного туризма в регионе. Расписные поверхности также открывают возможности для химического анализа, который может способствовать продолжающимся дискуссиям об использовании цвета в египетской монументальной скульптуре - области, которая до сих пор активно обсуждается в научных кругах.

Новости археологии

В Африке обнаружен погребальный костер, построенный около 9500 лет назад, что позволяет по-новому взглянуть на сложность древних сообществ охотников-собирателей.

Исследователи утверждают, что костер, обнаруженный в скальном убежище у подножия горы Хора на севере Малави, считается старейшим в мире, содержащим останки взрослого человека. Это старейший подтвержденный случай преднамеренной кремации в Африке и первый костер, связанный с африканскими охотниками-собирателями.

Вас также могут заинтересовать новости: