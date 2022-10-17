Сейчас трое пострадавших госпитализированы.

Обновлено: По состоянию на 12:25 в Офисе президента Украины сообщили, что спасены 19 человек, 4 пострадали, 2 человека погибли.

Из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, где сегодня, 17 октября, произошел взрыв в результате атаки российской дронами-камикадзе, достали тело погибшей женщины.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Из-под завалов дома в Шевченковском районе, где произошел взрыв в результате атаки дронами, достали тело погибшей женщины. Еще один человек находится под завалами", - отметил мэр.

По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются. Трое пострадавших госпитализированы.

Как рассказал представитель Красного креста Тарас Логинов, женщине, погибшей в атакованном дронами доме Киева, было более 60 лет. В такой же возраст и пострадавшая женщина.

Разборы завалов продолжаются. Под обломками дома, а также в подвале могут оставаться люди, пишет НВ.

Удар по Киеву 17 октября: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в Киеве в 6.23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа.

Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано 4 прилета, все в Шевченковском районе.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удары по Киеву: "Целую ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. На оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас - победа".

Также в Киеве перекрыли движение транспорта на участке между Крещатиком и цирком. В результате прилета дронов-камикадзе вспыхнуло офисное здание.

Кроме того, удар в Киеве был и в районе железнодорожного вокзала.

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