Уговаривали в течение месяца: FT раскрыла подробности назначения Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что назначит популярного руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова главой Офиса президента спустя несколько недель после увольнения его влиятельного предшественника Андрея Ермака. Об этом пишет газета Financial Times.

Отмечается, что это назначение происходит на фоне усилий украинских переговорщиков по получению гарантий безопасности от западных союзников в рамках возобновленных дипломатических усилий по прекращению войны с Россией. Буданов, которого считают одним из немногих украинских чиновников, поддерживавших открытую линию связи с Москвой на протяжении всей войны, в том числе по вопросам обмена пленными, может стать ценным активом для мирных переговоров.

"Этот шаг, по всей видимости, является частью более масштабной реорганизации в аппарате безопасности Зеленского, в рамках которой президент перевел на другие должности двух других высокопоставленных чиновников", - пишет издание.

Источники, знакомые с решением президента, сообщили, что он в течение последнего месяца уговаривал Буданова принять эту должность, и что глава разведки, предпочитающий работу в полевых условиях офисной работе, поначалу колебался.

Популярность 39-летнего генерал-лейтенанта возросла благодаря масштабным операциям ГУР, которые принесли ему культовый статус.

Важно, что опросы регулярно называют Буданова одной из самых популярных политических фигур страны, что порождает предположения о том, что он может стать одним из главных оппонентов президента на будущих выборах. Издание пишет:

"Однако глава администрации президента - ключевая роль в непрозрачной политике Украины, несмотря на то, что формально это административный пост, - традиционно является объектом пристального внимания критики".

По словам источников, знакомых с ситуацией, при Буданове ГУР превратилось в современную разведывательную структуру и укрепил связи с ЦРУ.

Он временами подвергался скрытой критике со стороны западных партнеров Украины, которые предостерегали главу разведки от особенно дерзких планов, опасаясь эскалации конфликта с РФ.

ГУР участвовало в диверсионных операциях внутри России, включая убийства высокопоставленных военных деятелей, а также в контролируемых Москвой регионах Украины.

Назначение Буданова главой ОП

Владимир Зеленский предложил возглавить Офис президента Украины начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову. Президент отметил, что на данный момент именно эти вопросы, а также развитие Сил обороны и дипломатический трек в переговорах, являются приоритетом для властей

Буданов сказал, что принимает должность главы Офиса президента. Он заявил, что для него "честь и ответственность сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства в этот исторический для Украины период".

