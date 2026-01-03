Как удалить известковый налет в унитазе: сантехник назвал действенные методы

Несмотря на то, что это сложно, пятна от жесткой воды можно удалить.

Минеральные отложения в вашем унитазе могут сделать его очень темным и грязным, а чем дольше они остаются, тем труднее от них избавиться. Поэтому эксперты рассказали, как избавиться от пятен от жесткой воды раз и навсегда. Об этом пишет Southern Living.

"Жесткая вода - это, по сути, растворенные минералы в вашей воде", - замечает мастер-сантехник Натан Хадельсон.

По его словам, растворенные минералы, которые есть в жесткой воде, в основном имеют высокую концентрацию кальция и магния. Поэтому если водоснабжение вашего дома преимущественно осуществляется из подземных источников, то вероятность того, что у вас жесткая вода с такой высокой концентрацией, является большей.

"Когда эти минералы контактируют с другими поверхностями или когда вода испаряется, они иногда остаются на поверхности. На поверхностях туалета и фарфора это делает поверхность менее гладкой, что делает ее склонной к появлению пятен и даже возможного засорения, в зависимости от степени тяжести", - подчеркивает Хадельсон.

Необходимые средства для удаления пятен от жесткой воды

Несмотря на то, что это сложно, пятна от жесткой воды можно удалить. Есть несколько способов, как можно попробовать оттереть эти пятна самостоятельно, не вызывая мастеров.

Средства, которые вам понадобятся, чтобы избавиться от этих неприятных пятен:

уксус;

пищевая сода;

бура;

щетка с нейлоновым ворсом или пемза.

Методы удаления пятен от жесткой воды

Вы можете изготовить собственное моющее средство. Для этого вам нужно совместить уксус и пищевую соду.

Что нужно сделать:

налейте одну-две чашки белого дистиллированного уксуса в унитаз;

посыпьте в чашу примерно чашку пищевой соды и дайте ей шипеть;

оставьте раствор на 20 минут, а затем почистите чашу нейлоновой щеткой или щеткой для унитаза;

несколько раз смойте раствор.

Если у вас нет этих продуктов, то смесь перекиси водорода и лимонного сока работает так же хорошо.

Использование пемзы

Камни пемзы - это абразивные вулканические породы, которые очень эффективно удаляют стойкие пятна. Главное - не чистить ими слишком сильно, чтобы не повредить чашу.

Для этого нужно:

замочить сначала камень в воде, чтобы он размягчился;

смочить пятна в унитазе, смыв воду;

аккуратно почистить унитаз пемзой, делая круговые движения;

перед смыванием нужно протереть загрязненные участки микрофибровой салфеткой, чтобы удалить остатки частиц.

Как избежать жестких пятен на унитазе?

Для избежания таких неприятностей эксперты советуют придерживаться регулярного графика уборки. Очистка унитаза раз в неделю позволяет поддерживать его в гигиеническом состоянии и быстро удалять любые отложения, прежде чем они превратятся в неприглядные пятна.

"На мой взгляд, лучший и единственный способ предотвратить появление пятен - это избавиться от жесткой воды. Хороший смягчитель воды должен решить большинство этих проблем", - добавил Хадельсон.

Другие советы экспертов

