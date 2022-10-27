Графики вероятных стабилизационных отключений пока неактуальны.

В ночь на 27 октября российские террористы снова атаковали энергетическую инфраструктуру в Киевской области.

Об этом сообщает энергетическая компания YASNO.

"Разрушения серьезные. Есть резкое ухудшение ситуации с энергоснабжением", - говорится в сообщении.

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Дефицит электроэнергии в Киеве может составить 30%. Обычно Киев потребляет 1000-1200 МВт. В настоящее время ориентировочная мощность составляет 600-800 МВт. То есть почти пол Киева может остаться без света.

Чтобы не допустить полного обесточивания операторы системы распределения будут ограничивать потребление электроэнергии по указаниям "Укрэнерго".

К сожалению, отключения будут более длительными и будут касаться гораздо большего количества потребителей. Графики вероятных стабилизационных отключений пока неактуальны.

"Просим набраться терпения и с пониманием отнестись к ситуации. Специальные службы уже работают над возобновлением работы атакуемых врагом объектов. Сохраняйте спокойствие и выключайте энергоемкие приборы для помощи энергетикам", - отметили в компании.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября Россия начала атаки на ряд областей Украины. Зафиксированы массовые попадания в объекты критической инфраструктуры.

В Киеве начали отключать свет.

Глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

17 октября было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты.

18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечение на левом берегу Киева.

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