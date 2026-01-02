Россияне не сидят тихо и готовятся к дальнейшему наступлению в январе, - Трегубов

По словам подполковника, по состоянию на сейчас интенсивность боевых действий немного замедлилась.

В Харьковской, Луганской и Сумской областях интенсивность боевых действий незначительно замедлилась, однако враг постоянно проводит перегруппировку, чтобы готовиться к дальнейшему наступлению. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил, подполковник Виктор Трегубов в эфире "Еспресо".

"О ситуации на фронте, могу говорить за нашу зону ответственности - Харьковщина, Луганщина и Сумщина, противник ближе к алкогольному трипу с некоторыми нюансами. Сейчас видим не такие интенсивные атаки, как были, например, несколько недель назад. Происходят постоянные перегруппировки, постоянные попытки инфильтрации, они подтягиваются, скорее всего, российские оккупанты готовятся", - подчеркнул он.

Трегубов отметил, что армия РФ сейчас пытается создать себе условия для проведения наступления уже в январе.

Видео дня

"Однако это не означает, что у нас здесь полностью все затихло, абсолютно нет. Это касается и обстрелов мирных городов. Я сейчас нахожусь в Харькове, не так далеко от меня произошел взрыв. Мы видим, что россияне отнюдь не сидят тихо. Но по состоянию на сейчас интенсивность боевых действий немного замедлилась, что явно связано с подготовкой к новым "встречам" в новом году", - предупредил подполковник.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее DeepState сообщал, что россияне имеют успехи в двух областях, а именно в Донецкой и Запорожской. По данным экспертов, российская армия продвинулась недалеко от села Резниковка Донецкой области - в направлении Славянска.

Также продвижение российских военных было зафиксировано возле Дорожняков - южнее города Гуляйполе в Запорожской области.

В то же время 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины писал, что россияне перебрасывают силы в Покровск. В частности оккупанты попытались воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском для переброски дополнительных сил и средств.

"Враг применил более 30 единиц легкой техники. Речь идет, в частности, о мотоциклах, багги и автотранспорте", - добавили военные.

Вас также могут заинтересовать новости: