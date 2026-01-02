Tesla уступила лидерство на рынке электромобилей: кто ее перегнал

Американский автопроизводитель сообщил о снижении поставок в четвертом квартале на 16%, что ниже прогнозов аналитиков.

Компания бизнесмена Илона Маска Tesla уступила титул мирового лидера по продажам электромобилей китайской компании BYD Co., растратив лидерство, которое она создала за последнее десятилетие, популяризируя подключаемые к сети автомобили. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что американский автопроизводитель сообщил о снижении поставок в четвертом квартале на 16%, что ниже прогнозов аналитиков. За год продажи Tesla упали почти на 9%, это второе подряд годовое снижение.

BYD, напротив, увеличила продажи электромобилей как за квартал, так и за весь год, поставив почти 2,26 миллиона электромобилей в 2025 году против 1,64 миллиона у Tesla.

Видео дня

Важно, что в последнее время инвесторы мало обращали внимания на снижение позиций Tesla в глобальном рейтинге электромобилей, поскольку Маск отдает приоритет искусственному интеллекту, беспилотным автомобилям и человекоподобным роботам. Генеральный директор отвлек внимание от основного бизнеса Tesla, рекламируя прогресс в своих давних усилиях по запуску сервиса роботакси.

Запуск этих операций будет иметь решающее значение в 2026 году, учитывая перспективы спроса на электромобили в США, крупнейшем рынке Tesla. Администрация президента Дональда Трампа прекратила федеральные льготы, поддерживающие покупку электромобилей, и ослабила правила экономии топлива и выбросов, которые приносили компании миллиарды долларов дохода.

"Поставки практически перестали иметь значение. Вместо этого, рост акций Tesla в 2026 году должен быть обусловлен прогрессом в области искусственного интеллекта и робототехники", - заявил аналитик Александр Поттер, присвоивший акциям компании рейтинг "покупать".

Акцент на ИИ

Аналитик William Blair Джед Дорсхаймер сказал, что Уолл-стрит готовилась к "похмелью" для Tesla после прекращения действия налоговых льгот на покупку электромобилей в США, в своей записке. Он также предположил, что компания "оценивается почти исключительно на основе трансформации в реальный мир искусственного интеллекта".

Акции Tesla упали на 2,8% по состоянию на 13:35 пятницы в Нью-Йорке. В прошлом году акции выросли на 11%, сократив прирост после достижения исторического максимума в середине декабря.

В прошлом году BYD оторвалась от Tesla, немного не дотянув до мирового лидера в 2024 году. Хотя китайский производитель поставил больше полностью электрических автомобилей в четвертом квартале того года, Tesla сохранила небольшое преимущество в годовом исчислении.

Интересно, что помимо значительно большего количества проданных электромобилей в Китае - где некоторые из ее автомобилей намного дешевле, чем самый доступный автомобиль Tesla, Model 3 - BYD демонстрирует рост в Европе.

За первые 11 месяцев прошлого года BYD зарегистрировала больше автомобилей, чем Tesla, как в Германии, так и в Великобритании, двух крупнейших рынках электромобилей региона. Продажи Tesla в Европе за этот период упали на 28%, а в декабре компания зафиксировала резкое снижение продаж во Франции, Испании и Швеции.

Прогноз на 2026 год

Уолл-стрит становится все более скептически настроена в отношении перспектив продаж Tesla в 2026 году. Два года назад аналитики прогнозировали, что Tesla поставит более 3 миллионов автомобилей, но средняя оценка упала примерно до 1,8 миллиона.

С другой стороны, бизнес Tesla по производству аккумуляторных батарей никогда не был таким сильным. Том Нараян, аналитик RBC Capital Markets, присвоивший акциям Tesla рейтинг "держать" отметил:

"Устойчивый рост в сфере хранения энергии отражает структурные факторы, способствующие росту спроса на электроэнергию, обусловленному развитием искусственного интеллекта, что приводит к увеличению потребностей в хранении энергии для поддержки строительства центров обработки данных и стабилизации энергосистемы".

В конце прошлого года Tesla подогрела интерес к Cybercab, двухместному компактному автомобилю с дверями типа "крыло бабочки". Хотя прототипы Tesla до сих пор не имели руля и педалей, председатель совета директоров Робин Денхолм заявила, что компания будет продавать автомобиль с этими компонентами, если этого потребуют регулирующие органы.

Хотя Tesla начала тестирование беспилотных автомобилей Model Y в Остине в конце прошлого месяца, потребители пока могут вызывать такси только из небольшого количества машин в столице Техаса и районе залива Сан-Франциско, где на передних сиденьях находятся сотрудники службы безопасности.

Популярные электромобили

Многие считают, что Tesla производит самый эффективный электромобиль, который продается в США, однако это не так. Несмотря на то, что Tesla Model Y 2026 года достигла похвального показателя, именно Lucid Air 2025 года возглавил список EPA (Агентство по охране окружающей среды США - УНИАН) как самый эффективный серийный автомобиль.

Вас также могут заинтересовать новости: