Критические объекты социальной сферы будут полностью обеспечивать электроэнергией.

Из-за российских ракетных ударов отключение электроэнергии для бытовых потребителей и предприятий в Киевской области продлится два часа.

Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Киевские электросети"

Отмечается, что для сохранения целостности энергосистемы НЭК "Укрэнерго" приняла решение о временном ограничении электроснабжения части промышленных предприятий и бытовых потребителей в Киевской области.

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"Критические объекты социальной сферы – больницы, метрополитен, спасательные службы – обеспечиваются электроэнергией в полном объеме. Для сбалансирования энергосистемы страны, ожидается, что продолжительность отключений будет около 2-х часов", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что утром 10 октября Россия нанесла ракетный удар по ряду объектов энергетической инфраструктуры столицы и области.

Со своей стороны энергетики "ДТЭК Киевские региональные электросети" совместно со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы.

Ракетный удар по Украине сегодня – важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, российские оккупанты совершили атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях и Киеве. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

От сегодняшних обстрелов российских оккупантов в столице погибли 5 человек, 51 человек пострадал, из них 42 госпитализированы.

В Офисе президента призвали украинцев сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки электросетей.

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