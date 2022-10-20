В некоторых городах Украины возьмутся за нарушителей экономии электричества. Санкции готовятся применять в Тернопольской области, в Полтаве и Кривом Роге.
Об этом официально сообщили местные власти.
"Пожалуйста, выключите ее (наружную рекламу - УНИАН), потому что будете иметь неприятности. Полицейские, которые будут патрулировать город, будут заходить в это помещение и привлекать к ответственности", - предупредил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
При этом мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что с 15:00 город патрулирует Инспекция по благоустройству вместе с полицией. Он пригрозил предпринимателям, которые не выключат наружное освещение и не реагировать на рекомендации, отключением от электросети.
В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул объявил о введении режима строгой экономии в связи с критической ситуацией в энергетике. Таким образом, власти намерены предотвратить полное аварийное отключение.
По его словам, неделю назад уже приняли следующие меры:
- на 60% уменьшено уличное освещение;
- на 50% сокращено движение городского электротранспорта;
- минимизировано электропотребление на спортивных и культурных объектах;
- оборудование таких объектов как Ледовая арена и ряд других – отключено;
- минимизировано энергопотребление на промышленных и коммунальных предприятиях города;
- отключены освещение и иллюминация в парках, скверах и прочее.
"Объектам бизнеса уже направлены предписания полностью отключить рекламу и иллюминацию, и они должны минимизировать электропотребление внутри помещений. В каждом районе города созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур, которые будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 17:00 город патрулируют сводные мобильные бригады вместе с полицией. При этом Вилкул указал, что нарушителей сразу отключать от энергоснабжения.
Также, военная администрация Кривого Рога обратилась к жителям города с просьбой максимально экономить электроэнергию.
"В период с 07:00 до 22:00 потребление электроэнергии должно быть максимально ограничено. Использование энергоемких бытовых приборов – электродуховок, стиральных машин, сушилок, электроконвекторов и других – должно быть исключено или минимизировано", - подытожил мэр города.
Отключения электроэнергии в Украине - что известно
Утром 10 октября Россия совершила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры.
В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. 11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.
При этом глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.
15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.
17 октября, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.
18 октября захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечение на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.
С 10 по 18 октября 408 объектов украинской инфраструктуры подверглись вражеским атакам и разрушениям.