Одной из самых жестких мер является полное отключение от сети.

В некоторых городах Украины возьмутся за нарушителей экономии электричества. Санкции готовятся применять в Тернопольской области, в Полтаве и Кривом Роге.

Об этом официально сообщили местные власти.

"Пожалуйста, выключите ее (наружную рекламу - УНИАН), потому что будете иметь неприятности. Полицейские, которые будут патрулировать город, будут заходить в это помещение и привлекать к ответственности", - предупредил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

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При этом мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что с 15:00 город патрулирует Инспекция по благоустройству вместе с полицией. Он пригрозил предпринимателям, которые не выключат наружное освещение и не реагировать на рекомендации, отключением от электросети.

В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул объявил о введении режима строгой экономии в связи с критической ситуацией в энергетике. Таким образом, власти намерены предотвратить полное аварийное отключение.

По его словам, неделю назад уже приняли следующие меры:

на 60% уменьшено уличное освещение;

на 50% сокращено движение городского электротранспорта;

минимизировано электропотребление на спортивных и культурных объектах;

оборудование таких объектов как Ледовая арена и ряд других – отключено;

минимизировано энергопотребление на промышленных и коммунальных предприятиях города;

отключены освещение и иллюминация в парках, скверах и прочее.

"Объектам бизнеса уже направлены предписания полностью отключить рекламу и иллюминацию, и они должны минимизировать электропотребление внутри помещений. В каждом районе города созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур, которые будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 17:00 город патрулируют сводные мобильные бригады вместе с полицией. При этом Вилкул указал, что нарушителей сразу отключать от энергоснабжения.

Также, военная администрация Кривого Рога обратилась к жителям города с просьбой максимально экономить электроэнергию.

"В период с 07:00 до 22:00 потребление электроэнергии должно быть максимально ограничено. Использование энергоемких бытовых приборов – электродуховок, стиральных машин, сушилок, электроконвекторов и других – должно быть исключено или минимизировано", - подытожил мэр города.

Отключения электроэнергии в Украине - что известно

Утром 10 октября Россия совершила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. 11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

При этом глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

17 октября, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.

18 октября захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечение на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.

С 10 по 18 октября 408 объектов украинской инфраструктуры подверглись вражеским атакам и разрушениям.

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