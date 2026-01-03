Когда-то ученые считали утконоса вымышленным животным: почему так произошло

Английский зоолог Джордж Шоу стал первым, кто официально описал это животное.

Когда европейские ученые впервые увидели утконоса в виде шкуры и эскиза, которые были присланы из Австралии в 1798 году, то не могли поверить, что такое животное существует. Образец был настолько странным, что английский зоолог Джордж Шоу заявил, что невозможно не усомниться в его правдивости, пишет Science Focus.

Тогда у исследователей возникал вопрос, не пришил ли какой-то шутник клюв утки к телу бобра? Чтобы убедиться в этом, Шоу тщательно осмотрел образец, чтобы проверить, нет ли там швов.

"Не увидев ни одного шва, Шоу стал первым, кто официально описал это животное. Он назвал его Platypus anatinus, что означает "утка с плоской лапой", но со временем это название было изменено на Ornithorhynchus anatinus, что означает "утка с птичьим клювом"", - объяснили в материале.

Отмечается, что утконос выглядит так, будто кто-то взял одну из тех детских книг, где на разворотах изображены головы и хвосты разных животных, и перемешал их.

"Кажется, что он имеет клюв утки, тело выдры и хвост бобра. Чтобы еще больше запутать таксономические воды, он известен тем, что откладывает яйца, как птица, но кормит своих детенышей молоком, как млекопитающее", - добавляет Science Focus.

Уже после многих лет исследований и дискуссий утконоса наконец классифицировали как примитивный тип млекопитающего, который называется однопроходным.

"В переводе с греческого слово "однопроходный" означает "одно отверстие", что касается многофункционального отверстия или "клоаки" в задней части животного, которая служит каналом для вывода отходов, репродуктивных жидкостей и оплодотворенных яиц", - отметили в издании.

Наряду с четырьмя видами ехидн, утконос является одним из пяти видов живых однопроходных, которые откладывают яйца вместо того, чтобы рожать живых детенышей.

"В случае утконоса самка откладывает два небольших кожистых яйца в выстланную травой нору. Через десять дней вылупляются "утконосы". Они размером с масляную фасоль, слепые, бесшерстные и без мамы совершенно беспомощны. В течение следующих четырех месяцев она кормит их густым, питательным молоком, которое выделяет через специальные поры на своем животе без сосков, а они вылизывают его с ее меха", - рассказывают в Science Focus.

Однако это не все, что может удивить в этом животном. Клюв утконоса насыщен рецепторными клетками, которые могут чувствовать прикосновение, давление и электрические сигналы, вырабатываемые движениями его добычи, к которой относятся ракообразные и личинки насекомых.

"Необычно для млекопитающего, утконос также является ядовитым. Самцы имеют пару полых шпор на задних лапах, которыми они впрыскивают яд другим самцам, когда соревнуются за внимание самок", - отмечают в материале.

Кроме того, эти животные странно плавают. По сравнению с выдрами, которые используют передние и задние конечности для движения под водой, и бобров, которые используют задние конечности и хвост, утконос движется в воде, гребя только передними лапами.

