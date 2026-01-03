Дата 3 января имеет много народных запретов.

Сегодняшняя дата в давние времена считалась не очень благополучной, поэтому праздник 3 января принято считать несчастливым. Однако в этот день есть также пара поводов для празднования. А верующие люди могут помолиться об излечении тяжелых болезней.

Какой сегодня праздник в Украине

В сегодняшнюю дату родились такие знаменитости украинского происхождения, как художник Иван Селезнев, композитор Борис Лятошинский, военный УПА Емельян Полевой, литературовед Анатолий Погребной, правозащитник Ярослав Лесив и спортивный журналист Валентин Щербачов.

Хотя официально в нашей стране праздник сегодня не отмечается, украинцы могут насладиться выходным - 3 января выпадает на субботу.

Какой сегодня праздник церковный

Когда православная церковь еще придерживалась старого стиля, 3 января чествовали мученицу Иуаланию и митрополита Петра Киевского. Теперь по современному календарю сегодня праздник мученика Гордея Каппадокийского и библейского пророка Малахия.

Какой сегодня праздник в мире

3 января празднуется необычное событие - День рождения соломинки для питья. Это простое, но гениальное изобретение изменило культуру употребления напитков.

Любители литературы отмечают День Толкина - именно в сегодняшнюю дату родился знаменитый писатель, подаривший миру книжную вселенную "Властелин колец". Его книги заложили основы жанра эпического фэнтези и стали общепризнанным шедевром.

Остальные международные праздники сегодня - День женского рока, День вишни в шоколаде, День душевного здоровья и Фестиваль сна.

Также помимо Джона Толкина 3 января рождены такие известные личности - оратор и философ Цицерон, политик Клемент Эттли, художник Август Маке, кинорежиссер Серджо Леоне, актер Мел Гибсон, гонщик Михаэль Шумахер и экоактивистка Грета Тунберг.

Какой сегодня праздник в народе

Сохранившиеся до наших дней погодные приметы этого дня говорят следующее:

если выпало много снега, то осенью уродит пшеница;

солнце красноватого цвета - к сильной метели;

если лед на реках тонкий, то весна наступит рано;

чем выше на деревьях сидят вороны, тех холоднее будет январь.

Святой Гордей считается покровителем людей с тяжелыми болезнями, особенно эпилепсией. Из-за того, какой сегодня церковный праздник, принято молиться о выздоровлении за себя и близких.

По давним верованиям народный праздник сегодня в Украине считается опасным из-за разгула нечисти. Поэтому наши предки старались не выходить из дома без потребности и быть добрее к близким. Есть обычай ходить в баню и принимать водные процедуры - это поможет оздоровиться.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит доверять незнакомцам, пускать их в дом и принимать от них угощения - рискуете навлечь беду. Запрещено обижать, осуждать окружающих, завидовать знакомым и сравнивать себя с ними. Также под запретом хвастовство: у хвастунов Гордей отнимет все нажитое.

