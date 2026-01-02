Этот случай может открыть пути к здоровому старению, считают ученые.

Ученые обнаружили редкие генетические и биологические особенности, которые могут объяснить феноменальное долголетие испанки Марии Браньяс, которая прожила 117 лет, сохраняя удивительно хорошее здоровье, пишет Indian Defence Review.

Новое генетическое исследование, опубликованное в Cell Reports Medicine, осуществили ученые из Института исследований лейкемии имени Жозепа Каррераса в Барселоне. Они сделали полный анализ крови, слюны, кала и мочи женщины и выяснили, что многие клеточные маркеры ее организма выглядели на десятки лет "моложе", чем реальный возраст. Исследователи считают, что этот случай может открыть важные пути к здоровому старению.

Отмечается, что Браньяс имела более низкий уровень воспаления, лучшие сердечно-сосудистое здоровье и иммунную систему, чем те, кто на несколько десятилетий моложе ее. Ее кишечный микробиом также демонстрировал высокую устойчивость. Результаты свидетельствуют о редком геномном профиле, который защищал женщину от возрастной деградации.

"Чрезвычайно долгая продолжительность жизни человека, примером которой являются супердолгожители, является парадоксом в понимании старения: несмотря на преклонный возраст, они сохраняют относительно хорошее здоровье", - пишут исследователи под руководством эпигенетиков Элоя Сантоса-Пухоля и Алекса Ногери-Кастельса.

Они предположили, что сочетание ДНК Браньяс со средиземноморской диетой, богатой йогуртом, а также физически и социально активным образом жизни могло создать идеальные условия для исключительного долголетия.

Как ДНК Браньяс может повлиять на исследование долголетия

Особенно интересным в случае Браньяс является то, что "молодость" ее генома не соответствовала хронологическому возрасту. Хотя ее теломеры - защитные конечности хромосом, связанные со старением, - были заметно короткими, что обычно считается тревожным сигналом, у нее никогда не развивался рак. Исследователи предполагают, что в этом случае более короткие теломеры могли ограничивать чрезмерный рост клеток, выполняя функцию защиты от онкологии.

На самом деле, пишет издание, парадокс ее здоровья может перевернуть традиционные представления о биомаркерах старения. Большинство моделей старения указывают, что короткие теломеры означают короткую жизнь, однако ситуация с Браньяс опровергает этот подход. Вероятно, клеточное старение у нее происходило другим, более контролируемым путем. Ученые надеются, что это неожиданное открытие может изменить подходы к разработке будущих терапий против старения и для профилактики заболеваний.

"Картина, которая вырисовывается из нашего исследования, хотя и базируется только на одном исключительном случае, показывает, что чрезвычайно почтенный возраст и плохое состояние здоровья не являются неразрывно связанными", - отметили авторы работы.

Команда исследователей отметила, что для подтверждения выводов нужны более широкие исследования, однако случай Браньяс является убедительной отправной точкой.

Чем супердолгожители отличаются от других

Супердолгожители, такие как Браньяс, составляют чрезвычайно малую долю населения: лишь 1 из 10 людей, которые доживают до 100 лет, достигает 110. Хотя образ жизни определенно сыграл свою роль, исследование подчеркнуло, что именно генетическая архитектура, вероятно, является главным фактором различий. Более масштабные исследования также выявляют общие черты среди долгожителей, в частности более высокий уровень "хорошего" холестерина, лучший контроль воспаления и уникальный состав кишечной микрофлоры.

Ее способность оставаться ментально, физически и социально активной до последних лет жизни формирует образ старения как устойчивого, а не деградационного процесса. И хотя это исследование сосредоточено на одном человеке, его последствия значительны. Авторы предлагают использовать подобные данные для поиска биомаркеров здорового старения и разработки персонализированных терапий долголетия.

