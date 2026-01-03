В самолете есть два ряда, в которых лучше никогда не садиться: бортпроводник назвал причины

В самолете есть места, которые не очень удобны для сидения.

Долгие перелеты могут истощать, особенно если вы сидите в тесном салоне экономкласса, а время полета достигает более 10 часов. Однако издание Express поделилось несколькими советами и хитростями, которые помогут сделать ваш полет лучше.

В частности один из членов экипажа самолета, который имеет пятилетний опыт полетов, рассказал, что есть некоторые места, которые он никогда бы не выбирал для сидения.

По его словам, многие люди выбирают места возле перегородки, ряды возле аварийных выходов или даже вблизи туалетов, однако член экипажа посоветовал пассажирам этого не делать, если есть такая возможность.

"Мне не нравится первый ряд возле крыльев. Люди собираются возле туалета, и там может быть шумно из-за младенцев в люльках возле перегородки. Однако места возле аварийного выхода, безусловно, имеют больше пространства для ног и поэтому являются более популярными", - объяснил он.

Однако член экипажа отметил, если вы все же решите сесть там, то вам нужно взять с собой две вещи.

"В некоторых старых самолетах возле рядов возле аварийного выхода может быть довольно прохладно. Я обычно избегаю этих мест, если вы чувствительны к холоду", - добавил эксперт.

Поэтому если вы хотите чувствовать себя комфортнее, бортпроводник советует взять несколько дополнительных вещей, чтобы согреться.

"Ничто не мешает вам взять с собой дополнительные носки для полета или даже грелку - мы с радостью наполним ее для вас во время полета", - отметили в компании AllClear, занимающейся медицинским страхованием путешествий, которая объединилась с членом экипажа Virgin Atlantic.

Эксперт подчеркнул, что не выбирал бы также места в задней части самолета, ведь там может быть шумно.

"В задней части самолета может быть немного шумно, поскольку смывание туалета достаточно громкое. Сиденья в задней части всех наших самолетов откидываются, поэтому это не проблема, но иногда во время ночного полета свет проникает сквозь шторы кухни, и может быть шумно, поскольку экипаж работает. Поэтому я также не выбирал бы сиденья в заднем ряду", - сказал член экипажа.

