Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход заявила, что депутата Антона Полякова, в организме которого нашли метадон с димедролом, убили. Она утверждает, что политик никогда не принимал наркотики и его смерть точно не была роковой случайностью.
Об этом Скороход заявила в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".
Депутат рассказала, что Поляков даже не пил таблетки от головы и никогда не "баловался" запрещенными веществами. По словам Скороход, она и политик бывали в разных компаниях, но он ни разу не соглашался пробовать наркотики, хотя ему и предлагали.
"Мне очень неприятна вся грязь, которая льется и лилась, и та брехня, которая распространяется, в том числе, правоохранительными органами и которая не имеет ничего общего с правдой. Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. И не надо придумывать ничего и не надо рассказывать ничего о наркотиках и еще какой-то белиберде, которую придумывает господин Енин... Не надо всех плести под одну гребенку", - заявила депутат в прямом эфире.
Помимо этого, Скороход утверждает, что на шее умершего Полякова она лично видела след от удушья. Депутат уверенна, что политик умер не своей смертью.
Читайте такжеСмерть Антона Полякова: появилось видео последних минут жизни нардепа"Никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушья, которая у него была, я лично ее видела... Почему-то здесь нам полиция не дает никаких объяснений, что за борозда на шее была у Антона. Рассказывать про цепочку и еще какую-то чушь можно только людям, которые не понимают ничего в этом", - сказала депутат.
Также Скороход заявила, что ее никто не допрашивал по делу о смерти Полякова. По словам депутата, она хочет добиться правды. После своего заявления она отметила, что не планирует совершать самоубийство и употреблять наркотики.
Смерть Антона Полякова - что известно
Антона Полякова в ночь на 8 октября нашли в такси, он был без сознания. Для нардепа вызвали скорую помощь, но медики не смогли ему помочь - политик был мертв.
Читайте такжеПоляков не был случайным пассажиром такси, однако подозрений пока нет - МВДПравоохранители начали дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть". Вскрытие показало, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
По сведениям нардепа Галины Янченко, в результате токсикологического исследования выяснили, что Поляков умер из-за реакции алкоголя и метадона. Позже в Министерстве внутренних дел Украины подтвердили, что в его крови нашли метадон.
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