Продолжается следствие.

В организме народного депутата Антона Полякова обнаружили димедрол.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире программы "Мокрик По Живому" на hromadske.

По его словам, смесь метадона с димедролом усиливает действие наркотика. Ее называют "уличным метадоном".

Енин отметил, что по обычному рецепту получить димедрол в аптеке нельзя.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Харькове устроил подросток - СМИ (видео)"Мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, полученная где-то не в официальной аптечной сети", - подчеркнул он.

Правоохранители не комментируют, каким образом она попала в организм.

Енин отметил, что пока не найдены доказательства того, что смерть Полякова имела насильственный характер.

"В то же время мы до сих пор не исключаем ни одной версии", - сказал он.

Смерть Антона Полякова

Напомним, что Антона Полякова в ночь на 8 октября нашли в авто такси сотрудники полиции, он был без сознания.

Для нардепа вызвали скорую помощь, но медики не смогли его вернуть к жизни.

Правоохранители начали дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".

Вскрытие показало, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

По сведениям нардепа Галины Янченко, в результате токсикологического исследования выяснили, что Поляков умер из-за реакции алкоголя и метадона.

Позже в Министерстве внутренних дел Украины подтвердили, что в его крови нашли метадон.

Автор: Людмила Жерновская