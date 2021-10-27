В организме народного депутата Антона Полякова обнаружили димедрол.
Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире программы "Мокрик По Живому" на hromadske.
По его словам, смесь метадона с димедролом усиливает действие наркотика. Ее называют "уличным метадоном".
Енин отметил, что по обычному рецепту получить димедрол в аптеке нельзя.
Читайте такжеСмертельное ДТП в Харькове устроил подросток - СМИ (видео)"Мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, полученная где-то не в официальной аптечной сети", - подчеркнул он.
Правоохранители не комментируют, каким образом она попала в организм.
Енин отметил, что пока не найдены доказательства того, что смерть Полякова имела насильственный характер.
"В то же время мы до сих пор не исключаем ни одной версии", - сказал он.
Смерть Антона Полякова
Напомним, что Антона Полякова в ночь на 8 октября нашли в авто такси сотрудники полиции, он был без сознания.
Для нардепа вызвали скорую помощь, но медики не смогли его вернуть к жизни.
Правоохранители начали дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".
Вскрытие показало, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
По сведениям нардепа Галины Янченко, в результате токсикологического исследования выяснили, что Поляков умер из-за реакции алкоголя и метадона.
Позже в Министерстве внутренних дел Украины подтвердили, что в его крови нашли метадон.