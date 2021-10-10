Следователи рассматривают две версии его смерти.

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили, что в крови народного депутата Украины Антона Полякова нашли метадон.

Об этом заявил спикер МВД Артем Шевченко в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

По его словам, следователи продолжают расследовать обстоятельства смерти Полякова.

"Из новых данных единственное, что можно сказать, - что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, - еще будет устанавливаться после глубоких исследований", - рассказал спикер МВД.

Читайте такжеСМИ узнали, где и когда похоронят ПоляковаПо его словам, сейчас правоохранители рассматривают две версии его смерти.

"Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", - подчеркну Шевченко.

Смерть Антона Полякова

Напомним, умер Антон Поляков в Киеве в ночь на 8 октября. Нардепа нашли в авто такси сотрудники полиции, он был без сознания.

Для нардепа вызвали скорую помощь, но медики не смогли его вернуть к жизни.

Правоохранители начали дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".

Вскрытие показало, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

По сведениям нардепа Галины Янченко, в результате токсикологического исследования выяснили, что Поляков скончался из-за реакции алкоголя и метадона.

Автор: Людмила Жерновская