Смерть народного депутата Украины Антона Полякова (группа "За будущее") наступила в результате реакции алкоголя и метадона.
Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко в Facebook.
"По моей информации, это показала токсикология", - написала она.
Отметим, как утверждают медики наркотической клиники, совместимость алкоголя и метадона опасна из-за возможной передозировки. Даже если принять лекарство в предписанном врачом количестве и выпить, возможны такие побочные реакции:
- потеря сознания (вплоть до комы);
- сужение зрачков;
- медленное поверхностное дыхание;
- замедление сердцебиения.
В тяжелых случаях (особенно при наличии сопутствующих хронических заболеваний эндокринной, нервной, пищеварительной системы) существует вероятность летального исхода.
Как сообщал УНИАН, народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. По данным правоохранителей, депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, которое остановили из-за нарушения правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после этого его начало тошнить в машине.
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Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при депутате.
По факту смерти начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". По результатам вскрытия, смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
В полиции рассматривают несколько версий смерти - хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.