По словам депутата от "Слуги народа" Галины Янченко, об этом свидетельствуют данные токсикологии.

Смерть народного депутата Украины Антона Полякова (группа "За будущее") наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко в Facebook.

"По моей информации, это показала токсикология", - написала она.

Отметим, как утверждают медики наркотической клиники, совместимость алкоголя и метадона опасна из-за возможной передозировки. Даже если принять лекарство в предписанном врачом количестве и выпить, возможны такие побочные реакции:

потеря сознания (вплоть до комы);

сужение зрачков;

медленное поверхностное дыхание;

замедление сердцебиения.

В тяжелых случаях (особенно при наличии сопутствующих хронических заболеваний эндокринной, нервной, пищеварительной системы) существует вероятность летального исхода.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. По данным правоохранителей, депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, которое остановили из-за нарушения правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после этого его начало тошнить в машине.

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Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при депутате.

По факту смерти начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". По результатам вскрытия, смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В полиции рассматривают несколько версий смерти - хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.

Смерть Антона Полякова: что стоит знать

Автор: Надя Пришляк