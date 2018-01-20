Пистолеты и станки: появились фото оружейной мастерской одесского стрелка

Полиция опубликовала фотографии оружейной мастерской стрелка с Новосельского Валентина Дорошенко, которая находилась в замаскированном погребе под его домом.

Как пишет Думская, в ней обнаружили несколько станков, включая токарный и сверлильный, заготовки для оружия, два готовых пистолета-пулемета, отличающихся от того, который использовал преступник, и пистолет.

Напомним, что кроме пистолета-пулемета, у убийцы при себе были четыре осколочные гранаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы во время задержания злоумышленника были ранены четыре человека, в числе которых трое полицейских. Один из них от полученных ран скончался в больнице. Также убиты двое, в числе которых злоумышленник, стрелявший в правоохранителей.

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Застреленный злоумышленник – житель Одессы Владимир Дорошенко, известный своей пророссийской позицией, а также неадекватными поступками. Например, в 2009 году он прибыл в горсовет и заявил, что «вызывает на дуэль» действующего тогда мэра города Эдуарда Гурвица. Также приезжал на Думскую площадь к зданию мэрии верхом на коне со «шпагой».

Кроме того, он был активным участником акций антимайдана, проходивших на Куликовом поле в 2013-2014 годах.

Дорошенко находился в розыске, пытался баллотироваться на пост мэра.