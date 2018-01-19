Количество погибших в результате стрельбы в Одессе возросло

Во время перестрелки в центре Одессы два человека убиты и четверо ранены.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, по уточненным данным, сегодня во время перестрелки на улице Новосельского, погибли два человека.

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Один – Владимир Дорошенко, ранивший троих полицейских, а также – мужчина, который обнаружен мертвым «в одном из помещений», взятых штурмом правоохранителями.

«На улице Новосельського во время задержания злоумышленник начал сопротивляться и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия. По предварительным данным, кроме него, в результате стрельбы пострадали еще пять человек. Из них ранения получили трое стражей порядка и случайный очевидец события. Еще одного мужчину убили», - сообщил в отделе.

По другим данным, погибший, который ранее судим, якобы застрелен во время конфликта своим же знакомым - Дорошенко. Якобы соседи услышали звуки выстрелов и вызвали полицию.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой ликвидирован злоумышленник. Ранее сообщалось о ранении троих полицейских.

Иcточник в Главном управлении Нацполиции в Одесской области сообщил, что, по предварительным данным, застреленный злоумышленник – житель Одессы Владимир Дорошенко, известный своей пророссийской позицией, а также неадекватными поступками. Например, в 2009 году он прибыл в горсовет и заявил, что «вызывает на дуэль» действующего тогда мэра города Эдуарда Гурвица. Также приезжал на Думскую площадь к зданию мэрии верхом на коне со «шпагой».

Кроме того, он был активным участником акций антимайдана, проходивших на Куликовом поле в 2013-2014 годах.

Дорошенко находился в розыске, пытался баллотироваться на пост мэра.