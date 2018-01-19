В Одессе задержали двоих мужчин, находившихся в квартире ранившего троих полицейских стрелка

В Одессе задержаны двое мужчин, находившиеся в квартире ранившего троих полицейских злоумышленника Валентина Дорошенко.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в ходе штурма помещения, где прятался злоумышленник, работники полиции обнаружили еще двух ранее судимых мужчин.

«Сейчас они доставлены в Приморский отдел полиции для проведения следственных действий», - сообщили в отделе.

Как сообщил начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин, также на месте обнаружен арсенал оружия, в том числе, «огнестрельное, переделанное под глушитель».

По словам Головина, при Дорошенко была сумка, в которой были 4 осколочные гранаты.

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Он отметил, что, когда трое полицейских прибыли на улицу Новосельского для проверки оперативной информации, то увидели Дорошенко и предприняли попытку проверить его документы. Но злоумышленник сразу открыл стрельбу в упор по полицейским, по предварительным данным, из автоматического оружия – пистолета-пулемета калибра 9 мм.

«Первым ранение получил оперативник – пять попаданий в грудь, затем водитель - в бедро, и участковый – ранение в туловище», - сообщил Головин.

В это время проезжала машина скорой помощи и на своем автомобиле сотрудник «Муниципальной варты», которые попытались оказать помощь полицейскому, лежащему на земле.

Отмечается, что второй погибший - гражданский, 1982 года рождения, анкетные данные которого сейчас утоняются.

«Во время стрельбы по правоохранителям его застрелил Дорошенко – в грудь, после чего продолжал производить стрельбу в раненых полицейских», - подчеркнул Головин.

По предварительным данным, между Дорошенко и указанным мужчиной был конфликт.

На месте происшествия полицейские обнаружили огнестрельное переработанное атипическое оружие, а также мини-цех по его изготовлению.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время работу по раскрытию этих преступлений продолжает усиленная следственно-оперативная группа. По месту жительства погибшего стрелка и в катакомбах проводятся фильтрационные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы во время задержания злоумышленника были ранены четыре человека, в числе которых трое полицейских. Один из них от полученных ран скончался в больнице. Также убиты двое, в числе которых злоумышленник, стрелявший в правоохранителей.

Застреленный злоумышленник – житель Одессы Владимир Дорошенко, известный своей пророссийской позицией, а также неадекватными поступками. Например, в 2009 году он прибыл в горсовет и заявил, что «вызывает на дуэль» действующего тогда мэра города Эдуарда Гурвица. Также приезжал на Думскую площадь к зданию мэрии верхом на коне со «шпагой».

Кроме того, он был активным участником акций антимайдана, проходивших на Куликовом поле в 2013-2014 годах.

Дорошенко находился в розыске, пытался баллотироваться на пост мэра.