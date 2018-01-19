Перестрелка в Одессе: ранены пять человек, в катакомбах найден арсенал оружия

В центре Одессы во время задержания злоумышленника получили ранения пятеро человек, в числе которых очевидец происшествия.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня на ул. Новосельського во время задержания мужчины, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, злоумышленник оказал сопротивление и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия.

«По предварительным данным, в результате стрельбы ранения получили пять человек. Из них – трое правоохранителей, случайный очевидец происшествия, а также человек, который находился в одном помещении со стрелявшим», - сообщили в главке.

Чтобы прекратить противоправные действия злоумышленника, работники полиции применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего правонарушитель был ликвидирован.

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В помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен арсенал оружия. Принимаются меры по ее изъятию.

Сейчас правоохранители продолжают работать на месте происшествия.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой ликвидирован злоумышленник. Ранее сообщалось о ранении троих полицейских.