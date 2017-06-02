Украинский политик опознал киллера, пытавшегося застрелить Осмаева - Геращенко

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал «агентом российских спецслужб» человека, стрелявшего в экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева. Об этом Геращенко написал в Facebook.

«Агент российских спецслужб, остановленный вчера Аминой Акуевой, был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича», - написал депутат.

При этом Геращенко сообщил, что, «начиная с весны 2016 года, он пытался входить в доверие к ряду украинских политиков и журналистов, представляясь то французским, то немецким журналистом под разными именами».

По данным депутата, «один из известных украинских политиков уже опознал киллера, как человека, который год назад выходил на него под видом иностранного журналиста».

Геращенко попросил всех, кто встречался с задержанным агентом за последний год, немедленно связаться с полицией Киева по телефону 102 и помочь следствию в установлении всех его связей и намерений.

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Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов добровольцев Осмаева и Амину Окуеву. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

«Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

Осмаева и нападавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что у нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины, его достоверность проверят. По паспорту нападавший - Александр Дакар.

По факту нападения начато уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основной версией покушения рассматривают патриотическую позицию супругов.

Окуева сегодня в Facebook сообщила, что Осмаев находится в сознании, но говорить пока не может. Окуева также написала, что на счету киллера много убийств чеченцев, в том числе и в Европе.