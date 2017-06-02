"Говорить пока не может": жена Осмаева рассказала о состоянии его здоровья

На данный момент состояние Адама Осмаева, пострадавшего в результате покушения на него в Киеве, стабильное. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Амина Окуева.

"Пару минут была у Адама. Он в сознании - всё понимает, но говорить пока не может из-за аппарата искусственного дыхания", - говорится в ее сообщении.

По ее словам, состояние Осмаева достаточно стабильное, но первые три дня в таких ситуациях всегда критические.

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"Кстати, мусульманский пост, который мы соблюдали в тот страшный день (вчера), судя по всему, очень облегчил операцию Адама: если вкратце, полые органы его брюшной полости были пусты и оказались не повреждены, что дало возможность перелить ему обратно его собственную кровь, вытекшую из раненой печени. Часть лёгкого, правда, тоже пришлось удалить и наложить швы на разорванную диафрагму", - рассказала жена Осмаева.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

Осмаева и нападавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что у нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины, его достоверность проверят. По паспорту нападавший - Александр Дакар.

По факту нападения начато уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основной версией покушения рассматривают патриотическую позицию супругов.