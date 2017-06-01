В Киеве на Подоле стреляли в россиянина, обвиняемого в покушении на Путина – СМИ

Жертвой стрельбы на Подоле в Киеве оказался россиянин Адам Осмаев, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что, по данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с якобы французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde в Киеве на улице Кирилловской.

При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в 17 больницу.

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Директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил УНИАН, что один из двух мужчин, которые были ранены сегодня в результате перестрелки в Подольском районе Киева, назвался правоохранителям, которые прибыли по вызову на место происшествия, иностранным корреспондентом.

"Оба были тяжело ранены. Им предоставлялась помощь. Один из них назвался иностранным корреспондентом, каким именно - российским или иного государства, сейчас выясняем ", - сказал Шевченко.

Также он отметил, что сейчас ему неизвестна информация об окончательном состояние раненых.

Как сообщал УНИАН, перестрелка произошла на улице Кирилловской в ​​16.49.