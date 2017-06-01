Покушение на Осмаева и Окуеву в Киеве: у нападавшего изъяли паспорт гражданина Украины

У нападающего на экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву, был изъят паспорт гражданина Украины, его достоверность будет проверена следствием.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, говоря о подробностях сегодняшней стрельбы на улице Кирилловской.

Он уточнил, что нападающий по паспорту Александр Дакар.

Он сообщил, что оба мужчины в настоящее время с тяжелыми огнестрельными ранениями находятся в больнице. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Изъято оружие. Личность нападавшего устанавливается.

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Как сообщал УНИАН, перестрелка произошла сегодня на улице Кирилловской в Подольском районе Киева.

Ранее спикер МВД Шевченко заявлял, что один из двух мужчин, которые были ранены, назвался иностранным корреспондентом.

«Оба были тяжело ранены. Им оказывалась помощь. Один из них назвался иностранным корреспондентом, каким именно - российским или иного государства, сейчас выясняем», - отметил Шевченко.