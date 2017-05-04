В Харькове дедушка покончил жизнь самоубийством в больнице, выпрыгнув из окна

В Харькове мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 7-го этажа больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

Сообщается, что возле здания больницы, расположенной на улице Салтовское шоссе было обнаружено тело мужчины. Правоохранители установили, что 74-летний погибший находился на лечении в медицинском учреждении и покончил жизнь самоубийством.

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Факт происшествия предварительно внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харьковской области продолжается расследование самоубийства бойца 92-й отдельной механизированной бригады, говорится в видеозаписи, опубликованной на странице бригады в Facebook.

"Следователь отдела полиции по заявлению родителей внес в реестр досудебных расследований материалы по ч.1 ст. 115 УК Украины ("умышленное убийство"), после чего провели дополнительный вскрытие тела погибшего военнослужащего... Признаков насильственной смерти не обнаружили", - заявил заместитель начальника Харьковского зонального отдела ВСП (военной службы правопорядка) Олег Ясинецкий.