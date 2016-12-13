В Киеве мужчина сел в такси в состоянии наркотического опьянения и умер

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, по предварительной информации, молодой человек скончался от передозировки наркотиков.

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В машину сели трое человек, вскоре одному из пассажиров стало очень плохо.

Водитель спровоцировал нарушение ПДД для остановки перед патрульными.

"Скорая" прибыла через 5-6 минут, однако мужчина уже был мертв. Его друг также находился в состоянии наркотического опьянения. На месте работает оперативно-следственная группа и эксперт.