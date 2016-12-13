В Киеве мужчина сел в такси в состоянии наркотического опьянения и умер

10:15, 13 декабря 2016
Происшествия
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В Киеве в такси скончался мужчина 1989 года рождения.

Врачи прибыли через несколько минут, но не успели спасти жизнь человека / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, по предварительной информации, молодой человек скончался от передозировки наркотиков.

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В машину сели трое человек, вскоре одному из пассажиров стало очень плохо.

Водитель спровоцировал нарушение ПДД для остановки перед патрульными.

"Скорая" прибыла через 5-6 минут, однако мужчина уже был мертв. Его друг также находился в состоянии наркотического опьянения. На месте работает оперативно-следственная группа и эксперт.

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Теги: #Киев#ДТП