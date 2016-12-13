В Киеве мужчина сел в такси в состоянии наркотического опьянения и умер
10:15, 13 декабря 2016Происшествия
760
В Киеве в такси скончался мужчина 1989 года рождения.
Врачи прибыли через несколько минут, но не успели спасти жизнь человека / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, по предварительной информации, молодой человек скончался от передозировки наркотиков.
Читайте такжеВ Киеве такси вылетело на тротуар и протаранило столб
В машину сели трое человек, вскоре одному из пассажиров стало очень плохо.
Водитель спровоцировал нарушение ПДД для остановки перед патрульными.
"Скорая" прибыла через 5-6 минут, однако мужчина уже был мертв. Его друг также находился в состоянии наркотического опьянения. На месте работает оперативно-следственная группа и эксперт.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter