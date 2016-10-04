Гибель военного в ДТП близ Мариуполя: стали известны подробности происшествия

Подробности озвучил заместитель прокурора сил АТО Виталий Панченко во вторник, 4 октября, сообщает 112.ua.

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"Имел место факт ДТП 3 октября. Около 14:45 по автодороге Мангуш-Никольское движется транспортное средство марки "КрАЗ" под управлением одного из военнослужащих ВСУ по главной дороге. В этот период времени, доезжая до перекрестка, на большой скорости движется другое транспортное средство, которое пытается пересечь с нарушением правил дорожного движения указанный перекресток. В результате водитель автомобиля "КрАЗ" нажал на тормоза, пытался остановить транспортное средство и избежать наезда, однако не справился с управлением и совершил наезд с автомобилем Nissan Terrano под управлением военнослужащих. В результате ДТП один военнослужащий погиб, остальные трое получили различной степени тяжести повреждения. По результату событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляет военная прокуратура Мариупольского гарнизона", - сообщил он.

Панченко добавил, что вышеуказанная информация является предварительной, в настоящее время проводятся необходимые экспертизы. Травмированные военнослужащие находятся в медучреждении.

"Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления степени тяжести повреждений каждому из них", - отметил он.