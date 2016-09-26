Убийство полицейских в Днепре: эксперты подтвердили личность подозреваемого (видео)

Это подтверждают все экспертизы, говорится в сюжете ТСН.

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Медики считают, что угрозы его здоровью нет, и он может давать показания.

"Дактилоскопия полностью подтверждает, что это он (Пугачев – УНИАН.)... Только что эксперты дали нам подтверждение о том, что отпечатки человека, который находится под арестом, и человека, который является Пугачевым Александром 1973 года рождения, совпали. Этот вопрос снят...", – первый заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, сообщает 112.ua.

Тем временем в Днепре министр внутренних дел объявил о своей инициативе по презумпции правоты полицейских. "Сначала подчиняйся – потом обжалуй” – так сам министр внутренних дел назвал изменения, которые уже в ближайшее время хотят утвердить в парламенте.

Напомним, правоохранители задержали преступника, который убил патрульных в Днепре. Трагедия произошла в воскресенье утром, когда экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление сотрудникам полиции, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия.

Сотрудник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения и скончалась в больнице на операционном столе. Позже в полиции сообщили, что в убийстве патрульного подозревают 33-летнего уроженца Российской Федерации Пугачева, который проживал в Торезе Донецкой области.