Житель Харьковщины после попытки самоубийства ножом в живот поехал в гости к родственникам

Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, сообщение о доставлении в больницу 33-летнего мужчины поступило от врача к Немышлянского отделения полиции Харькова.

У жителя поселка Палатки Нововодолажского района было обнаружено проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки.

Состояние его здоровья врачи оценивают как средней тяжести.

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В ходе опроса матери пострадавшего было установлено, что 2 сентября около 15:00 ее сын по месту своего проживания, пытаясь покончить жизнь самоубийством, нанес себе вышеуказанное ранение кухонным ножом.

После этого они поехали в гости к своим родственникам в Харьков, где вызвали врачей.

Следователем с целью проведения необходимых следственных действий открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.