В Польше в результате аварии тяжело пострадали две украинские студентки

Авария произошла 25 мая в районе Долины Служевской.

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия госпитализированы две украинские студентки.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Польше в Facebook.

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"25 мая в районе Долины Служевской произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах. В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице Министерства внутренних дел и администрации Польши", - говорится в сообщении.

"Из Украины уже прибыли родственники пострадавших. Вчера в больнице обеих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из высших учебных заведений, где учится одна из девушек. Дело находится на контроле консульского отдела Посольства Украины в Варшаве", - отметили дипломаты.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое юношей, еще трое человек госпитализированы.