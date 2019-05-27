Жуткая авария в Черновицкой области забрала жизни двух братьев-юношей

22-летний водитель иномарки не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с бетонным мостиком.

В Черновицкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое юношей, еще трое человек госпитализированы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, смертельная авария произошла сегодня примерно в час ночи в городе Сторожинец.

По информации полиции, автомобиль Mercedes-Benz 270 CDI, которым управлял 22-летний местный житель, пытался совершить обгон попутного транспорта. Не учтя дорожную обстановку, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с бетонным мостиком.

В пресс-службе сообщили, что водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Четырех пассажиров, возрастом от 16 до 20 лет, с травмами различной тяжести доставили в Сторожинецкую центральную районную больницу. Один из них – брат водителя, 2003 года рождения, скончался от полученных травм во время оказания медицинской помощи.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Еще одна пассажирка сейчас находится в тяжелом состоянии.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.