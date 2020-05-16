В Италии продолжает снижаться смертность от COVID-19

За последние сутки умерли 153 человека.

В Италии продолжает снижаться суточная смертность от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

За последние сутки от осложнений коронавирусного заболевания умерли 153 человека. Вчера, 15 мая, сообщалось о смерти 242 человек, 14 мая - 262.

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В целом в Италии со времени вспышки пандемии зафиксировано 31 тыс. 763 летальных случаев от COVID-19.

По данным на 16 мая, число инфицированных коронавирусом составляет 70 тыс. 187, что на 1 тыс. 883 меньше, чем за предыдущие сутки.

Госпитализированы 10 тыс. 400 человек, что на 392 меньше, чем было день назад.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 775 пациентов, что на 33 меньше, чем вчера.

Выздоровели и были выписаны из больницы 122 тыс. 810 человек, что на 2 тыс. 605 больше, чем в предыдущие сутки.

Кроме того, 59 тыс. 012 лица находятся в изоляции с симптомами COVID-19.

В общем, в этой стране количество инфицированных, умерших, и тех, кто выздоровели, составляет 224 тыс. 760 человек, за последние сутки это число увеличилось на 875.

В мире по смертности Италия занимает третье место после США и Великобритании, а по количеству зараженных - пятое место после США, России, Великобритании и Испании.