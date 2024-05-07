В объявлении на сайте российского МВД статья, по которой "разыскивается" президент Украины, указана не была.

4 мая 2024 года стало известно, что Россия объявила в "розыск" президента Украины Владимира Зеленского. Однако по какой конкретно статье – указано не было.

Как сообщает российский пропагандистский телеграм-канал SHOT, против Зеленского "силовыми структурами" незаконного вооруженного формирования "ДНР" ранее было возбуждено уголовное дело минимум по двум статьям – о "развязывании и веденнии агрессивной войны" и о "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

Позже глава комитета российской Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с SHOT "уточнил" подробности уголовного дела в отношении Зеленского:

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"Там много статей – от распространения наркотиков до покушения на убийство", – сказал он.

Стоит отметить, что дела о "ведении агрессивной войны" и "применении запрещенных средств и методов ведения войны" в отношении украинского руководства возбуждает страна, которая вторглась на территорию суверенного государства, разрушила десятки мирных населенных пунктов, совершила тысячи военных преступлений в отношении ее граждан и нарушает все возможные международные нормы, в том числе расстреливая безоружных военнопленных.

"Розыск" украинского руководства Россией

Зеленский – не первый представитель украинского военно-политического руководства, которого "разыскивает" Россия. Ранее МВД страны-агрессора также объявляло в розыск тогда еще главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и заменившего его на этом посту Александра Сырского, который ранее был в должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Кроме того, в "розыске" находится начальник ГУР МО Кирилл Буданов, а также командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

При этом на днях РФ объявила в "розыск" также бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, бывшего главу Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина и 16-го премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

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