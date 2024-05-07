Жалобы можно оставлять на горячей линии "1512".

Украинским военным для получения выплаты за уничтоженную российскую технику нужно подтвердить факт ее ликвидации.

Для этого был разработан специальный алгоритм, рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в интервью Укринформу. "Нужен соответствующий рапорт командира, запись в журнале боевых действий, донесения "смежников", которые по результатам визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники, данные фото- или видеофиксации, акт оприходования трофейного имущества - по захваченной технике", - пояснила она.

По словам Калмыковой, указанные документы передаются по вертикали в органы управления, которые и принимают соответствующее решение. Жалобы на некорректный учет данных для начисления выплат можно оставлять на горячей линии для военнослужащих "1512".

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"Кроме того, скоро заработает Центральное управление защиты прав военнослужащих, которое непосредственно подчиняется Министру обороны и будет отвечать за рассмотрение обращений и жалоб военнослужащих, предоставление первичной юридической помощи", - добавила она.

Выплаты военным: последние новости

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла постановление, обязывающее Кабмин разобраться с выплатой 70 тысяч гривен для военных на передовой.

Недавно Министерство обороны запустило сайт соцобеспечения и поддержки военных и членов их семей, где можно рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат

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