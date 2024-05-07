По его словам, это противоречит христианскому учению.

Православная церковь Украины не готова благословлять однополые браки, заявил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Мы приняли соответствующее решение на последнем поместном соборе Православной церкви Украины. У нас есть даже декларация, которая четко свидетельствует, что мы не будем этого делать", - сказал он в интервью изданию Радио Свобода.

Журналистка напомнила ему, что ранее Папа Римский Франциск сказал, что священникам следует разрешить благословлять однополые пары при определенных обстоятельствах. Епифаний ответил, что это "очень риторический" вопрос.

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"Папа иногда заявит, а потом другие трактуют, что он имел в виду совсем другое, это не благословение. И мы знаем, что Греко-католическая церковь категорически это отвергла. Заявила, что они этого не поддерживают и не будут выполнять, даже если это будет соответствующим решением, потому что это противоречит христианскому учению", - сказал он.

Легализация однополых браков в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в 2022 году на сайте президента разместили петицию о легализации однополых браков, она набрала необходимое количество голосов.

Президент Владимир Зеленский рассмотрел ее и заявил, что по украинской Конституции брак основывается на согласии женщины и мужчины, а во время войны ее менять нельзя.

Весной прошлого года в Верховную Раду внесли законопроект о введении регистрируемого партнерства.

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