Одни говорят, что захватчики погибли в бою, другие - что у истребителя отказал двигатель.

Российские захватчики заявили о потере истребителя-бомбардировщика Су-34 в Белгородской области.

Близкий к Воздушно-космическим силам Российской Федерации Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что 6 мая на борту бомбардировщика под номером "21" погиб "лучший экипаж лучшего". "Женя и Володя. Опытный, подготовленный, слетанный, боевой экипаж. Погибли в бою, погибли как воины", - написал он.

Другой российский канал "Досье шпиона" пишет, что борт принадлежал 47-му бомбардировочному авиационному полку 105-й смешанной авиационной дивизии ВКС РФ (а/э "Балтимор", Воронеж).

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Указывается, что Су-34 выполнял боевое задание в районе населенного пункта Валуйки в Белгородской области. По предварительным данным, у него отказал двигатель, члены экипажа Евгений Кузнецов и Владимир Стрелков не успели катапультироваться.

Потери России в войне: последние новости

Как известно, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники систематически сбивают российские самолеты. Также часто появляются новости о падениях военных самолетов, которые объясняют поломками.

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла 349 самолетов и 325 вертолетов.

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