Они отметили, что это сделали российские захватчики.

Украинские силы не отходили за канал Северский Донец-Донбасс, что вблизи города Часов Яр Донецкой области.

Так аналитики DeepState в своем Telegram-канале прокомментировали заявление председателя Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ивана Тимочко о том, что Силы обороны взорвали мост. Они напомнили, что это уже опровергли в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

"Удар по мосту наносил как раз враг. Силы Обороны не отходили за канал и продолжают держать рубежи на восточной окраине города", - подчеркнули в DeepState. Видео дня

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Сегодня днем председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко назвал канал Северский Донец-Донбасс серьезным препятствием для штурма и перемещения сил РФ.

"Уничтожение моста через канал означает, что на другой стороне, к сожалению, наших войск нет. Линия обороны строится в сторону прикрытия Часового Яра. Конечно, мосты уничтожаются для того, чтобы не дать передвигаться войскам противника, ограничить их логистику", - сказал он.

Впоследствии представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин уточнил, что украинские бойцы не взрывали мост, а наоборот - восстанавливают его для сохранения путей сообщения.

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