Он служил в Южной Корее.

На прошлой неделе в России задержали военнослужащего Соединенных Штатов Америки, его обвиняют в "преступном поведении".

Как пишет NBC News со ссылкой на чиновников, штаб-сержант Гордон Блэк закончил службу в Южной Корее и должен был вернуться в США, однако без разрешения начальства поехал во Владивосток на встречу с женщиной, с которой у него были романтические отношения.

Солдата задержали в четверг, его обвиняют в краже у женщины - пока не известно, была ли это та самая женщина, к которой он приехал. Пресс-секретарь армии США Синтия О. Смит заявила, что РФ уведомила Госдеп о задержании.

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"Армия уведомила его семью, а Государственный департамент США оказывает соответствующую консульскую поддержку солдату в России. Учитывая деликатность этого вопроса, мы не можем предоставить дополнительные подробности на данный момент", - отметила она.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол заявил, что "глубоко обеспокоен" задержанием. "Путин имеет долгую историю захвата американских граждан в заложники. Предупреждение для всех американцев - как заявил Госдепартамент, путешествовать в Россию небезопасно", - добавил он.

Аресты американцев в России:

Напомним, весной прошлого года в Екатеринбурге задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Федеральная служба безопасности обвинила его в шпионаже и сборе секретных сведений об оборонном предприятии.

После этого в Совете нацбезопасности США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию. "Россия - не лучшее место для вас, даже если вы работающий журналист. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И, если вы там, пора уезжать", - призвал Джон Кирби.

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