Италия открывает границы для туристов из ЕС

В случае новой вспышки власти могут снова возобновить эти ограничения в конкретных районах.

Правительство Италии вечером 15 мая поддержало предложение премьера Джузеппе Конте и министра здравоохранения Роберто Сперанца относительно открытия границы с 3 июня для туристов из стран-членов Европейского Союза, а также Сан-Марино и Ватикана.

Об этом сообщает DW.

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По информации местных СМИ, от путешественников не будут потребовать отправляться на самоизоляцию.

В то же время ограничения на передвижения внутри регионов будут сняты уже с 18 мая, а с 3 июня – между регионами.

В случае новой вспышки власти могут снова возонобить эти ограничения в конкретных районах.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7:30 с начала пандемии в мире зарегистрировали уже 4 542 910 инфицированных COVID-19. Лидером по количеству больных остаются США – 1 443 188. В пятерке с быстрым распространением болезни также Россия – 262 843, Великобритания – 238 004, Испания – 230 183, Италия – 223 885, Бразилия – 220 291.