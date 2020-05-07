Сколько коронавирус живет на разных поверхностях: данные исследований

Основная информация о продолжительности "жизни" коронавируса, который вызывает COVID-19.

Ученые продолжают исследовать коронавирус нового типа. С начала пандемии COVID-19 проведено десятки исследований, которые, в частности, проливают свет на то, сколько времени вирус может "жить" на разных поверхностях, а также при каких температурах он наиболее активен.

Сколько живет коронавирус на разных поверхностях

При комнатной температуре и относительной влажности 65% вирус может существовать:

на внешней стороне медицинской маски – не менее недели;

на нержавеющей стали и пластмассе – меньше недели;

на стекле – меньше четырех дней;

на дереве и тканях – менее двух дней;

на бумаге – менее трех часов.

Сколько живет коронавирус в организме человека

Среднее время жизни коронавируса у вылеченных пациентов составляет примерно 20 дней. Самый длительный срок – 37 дней.

Об этом свидетельствуют данные исследования Военно-медицинского университета в Чунцине,

Уникальным случаем ученые считают историю болезни пациента с коронавирусом, у которого инфекция оставалась в организме 50 дней.

Читайте такжеМожет мутировать: ученые рассказали, как долго коронавирус живет в организме человекаПо их мнению, вирус и организм человека прожили в симбиозе много дней. Это значит, что коронавирус может мутировать: вызывать меньше симптомов, но жить дольше.

Оптимальная температура для коронавируса

Ученые из Университета Сунь Ятсена (Гуанчжоу, Китай) пришли к выводу, что COVID-19 быстрее всего распространяется в относительно холодном климате, при температуре около 9 градусов тепла.

А ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что вирус наиболее активен при 4 градусах тепла. В их докладе также указывалось, сколько существует коронавирус при разных температурах:

4°C – более двух недель;

22°C – около недели;

37°C – менее двух дней;

56°C – менее 30 минут;

70°C – менее 5 минут.

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