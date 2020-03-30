Ученые Университета Гонконга назвали оптимальную для коронавируса температуру
Коронавирус COVID-19 наиболее активен при 4°C, следует из исследования ученых Университета Гонконга.
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В частности, при такой температуре вирус может существовать более двух недель, говорится в докладе ученых, опубликованном на портале medRxiv.org. Коронавирус может жить на внешней стороне медицинских масок не менее недели, передает kommersant.
Сколько существует коронавирус при разных температурах:
4°C - более двух недель;
22°C - около недели;
37°C - менее двух дней;
56°C - менее 30 мин;
70°C - менее 5 мин.
Также ученые узнали, на каких поверхностях и сколько может находиться коронавирус. При комнатной температуре и относительной влажности 65% COVID-19 может существовать:
на внешней стороне маски - не менее двух недель;
на нержавеющей стали и пластмассе - меньше недели;
на стекле - меньше четырех дней;
на дереве и тканях - менее двух дней;
на бумаге - менее трех часов.