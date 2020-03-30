Ученые Университета Гонконга назвали оптимальную для коронавируса температуру

Коронавирус может жить на внешней стороне медицинских масок не менее недели.

Коронавирус COVID-19 наиболее активен при 4°C, следует из исследования ученых Университета Гонконга.

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В частности, при такой температуре вирус может существовать более двух недель, говорится в докладе ученых, опубликованном на портале medRxiv.org. Коронавирус может жить на внешней стороне медицинских масок не менее недели, передает kommersant.

Сколько существует коронавирус при разных температурах:

4°C - более двух недель;

22°C - около недели;

37°C - менее двух дней;

56°C - менее 30 мин;

70°C - менее 5 мин.

Также ученые узнали, на каких поверхностях и сколько может находиться коронавирус. При комнатной температуре и относительной влажности 65% COVID-19 может существовать:

на внешней стороне маски - не менее двух недель;

на нержавеющей стали и пластмассе - меньше недели;

на стекле - меньше четырех дней;

на дереве и тканях - менее двух дней;

на бумаге - менее трех часов.