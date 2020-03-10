Ученые выяснили оптимальную температуру воздуха для коронавируса

Многие правительства рассчитывают на то, что COVID-19 станет менее заразным с наступлением теплого сезона.

Коронавирус COVID-19 быстрее всего распространяется в относительно холодном климате, при температуре около 9 градусов тепла.

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Как сообщает South China Morning Post, к такому выводу пришли ученые Университета Сунь Ятсена (Гуанчжоу, Китай). Исследователи изучили массу случаев заражения болезнью и проанализировали, как на распространение вируса влияют погодные и климатические условия.

Анализ показал, что число случаев заражения возросло при средней температуре +8,7 градусов по Цельсию, а затем снизилось.

В отчете ученых говорится, что вирус очень чувствителен к высокой температуре, что может помешать его распространению в теплых странах. В то же время в холодных странах он будет распространяться быстрее.

Ученые пришли к выводу, что страны и регионы с более низкой температурой должны вводить более жесткие меры по сдерживанию болезни.

Отмечается, что многие правительства и организации здравоохранения рассчитывают на то, что COVID-19 станет менее заразным с наступлением теплого сезона, как это происходит с простудными заболеваниями и гриппом.

В то же время, отдельное исследование, проведенное группой ученых с эпидемиологом из Гарварда Марком Липсичем показало, что коронавирус может быстро передаваться в различных климатических условиях – от холодных и сухих провинций северного Китая, до тропических регионов (к примеру – в Сингапуре).

Ранее ученые рассчитали, на какой день проявляется коронавирус. Среднее время инкубации нового коронавируса составляет 5,1 дня. А в течение 11,5 дней симптомы проявляются у 97,5% заболевших.