В Италии 20% медперсонала заразились Covid-19 – ООН

В глобальном масштабе женщины составляют 70% всех работников сектора здравоохранения.

В Италии 20 процентов медперсонала заразились Covid-19.

Об этом сообщает Организация Объединенных Наций в своем Twitter.

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«В глобальном масштабе женщины составляют 70 процентов всех работников сектора здравоохранения. В условиях пандемии женщины находятся на переднем крае борьбы с Covid-19 и на их плечи ложится основной груз реагирования на распространяемый кризис», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Италии, где уже не впервые зафиксировали рекордную смертность, погибли 4 тыс. 032 человека, а всего вирус подхватили 47 тысяч человек.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии решили прекратить всю производственную деятельность, кроме самого необходимого.