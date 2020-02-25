В Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом - СМИ

Заболевшего поместили на карантин в больнице Бухареста.

В Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщает Reuters. ссылаясь на румынское ТВ. Утверждается, что заболевший вернулся из Италии три недели назад.

Заболевшего поместили на карантин в больнице Бухареста.

Напомним, как сообщал УНИАН, в Италии из-за коронавируса умерли уже 7 человек. В настоящее время Италия занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом после Китая и Южной Кореи.