В Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом - СМИ
20:04, 25 февраля 2020Зарубежные новости
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Заболевшего поместили на карантин в больнице Бухареста.
В Румынии зафиксирован коронавирус / europarl.europa.eu
В Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
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Об этом сообщает Reuters. ссылаясь на румынское ТВ. Утверждается, что заболевший вернулся из Италии три недели назад.
Заболевшего поместили на карантин в больнице Бухареста.
Напомним, как сообщал УНИАН, в Италии из-за коронавируса умерли уже 7 человек. В настоящее время Италия занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом после Китая и Южной Кореи.
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