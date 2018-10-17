Ученые напугали курящих мужчин: вредная привычка отражается на интеллекте их детей и даже внуков

Курение отца может сказаться на IQ не только детей, но и внуков.

Американские ученые из Университета Флориды в Таллахасси заявили, что у детей и даже внуков отцов-курильщиков могут возникнуть проблемы с развитием.

В частности, такие дети могут страдать от заметного падения уровня IQ и интеллектуальных способностей. Правда, пока исследование проводилось только на мышах, передает MedicalXpress.

Воздействие никотина на будущих матерей давно признано фактором риска для их потомства, в том числе это касается развития интеллекта. Относительно отцов это было не столь очевидно, но ученые внесли ясность в данный вопрос.

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Ученые провели эксперимент на мышах, давая самцам никотиновый раствор на протяжении 12 недель. После чего "курящих" самцов скрестили с самками, которые вели "здоровый образ" жизни.

Результаты поразили: несмотря на то, что у самих отцов проблем с интеллектом не наблюдалось, их потомство страдало от гиперактивности, дефицита внимания и когнитивных нарушений.

Когда мышей-самок из второго поколения снова скрестили с "некурящими" животными, то и у их потомства были некоторые отклонения в развитии интеллекта, но не столь заметные.

Ученые определили, что в сперме "курящих" самцов наблюдались эпигенетические изменения, затрагивающие в том числе ген, который кодирует дофаминовый рецептор D2 - эта молекула играет важную роль в развитии мозга и процессе обучения.

Ранее ученые заявили: распространенное мнение, что кальяны наносят гораздо меньший вред, чем сигареты, не оправдано.