Развеян миф о безопасности кальянов - ученые
Ученые провели свой эксперимент на группе из 48 добровольцев, которым предложили покурить кальян на протяжении 30 минут.
Специалисты также замеряли сердечный ритм, артериальное давление, уровень никотина в крови до и после курения кальяна, пишет ПМ.
В результате ученые выяснили, что один сеанс курения кальяна увеличивал частоту сердечных сокращений на 16 ударов в минуту, а также повышал артериальное давление. Кроме того, курение кальяна заметно повысило показатель артериальной жесткости — ключевой фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Такие данные, по словам ученых, сопоставимы с теми, что наблюдаются у курильщиков обычных сигарет. Следовательно, распространенное мнение, что кальяны наносят гораздо меньший вред, чем сигареты, не оправдано.
Кроме того, как заявляют ученые, в табаке, используемом в кальянах, содержатся искусственные химические вещества, которые законодательно запрещено использовать при производстве обычных сигарет. Такие вещества могут нанести еще больший вред здоровью человека.
Ученые также надеются, что их исследование привлечет внимание общественности, а курение кальяна и производство табака для него будет регулироваться законом.
Исследование опубликовано в журнале American Journal of Cardiology.